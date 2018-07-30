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Bıçaklı kavgada Doğukan öldü, babası ile ikizi yaralandı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 17:20 | Son Güncelleme

DOĞUKAN TOPRAĞA VERİLDİ, ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Babası ile komşu esnaf arasında çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren Doğukan Çiğit'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarınca teslim alınarak İslahiye'ye getirildi.

Bıçaklı kavgada Doğukan öldü, babası ile ikizi yaralandı (3)

DOĞUKAN TOPRAĞA VERİLDİ, ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Babası ile komşu esnaf arasında çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren Doğukan Çiğit'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarınca teslim alınarak İslahiye'ye getirildi. Fevzipaşa Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından Doğukan Çiğit, yakınları tarafından mahalle mezarlığına defnedildi.
Cenazeye hastanedeki tedavileri nedeniyle babası Ahmet ile ikiz kardeşi Batuhan ise katılamadı.
Öte yandan bıçaklı kavgada komşusu olan Ahmet Çiğit'i yaralayıp, ikiz oğullarından birinin ölümüne diğerinin de yaralanmasına neden olan şüpheli Mehmet Yılmaz ise sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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