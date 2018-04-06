HABER

Bıçaklı saldırı kameralara yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 12:53 | Son Güncelleme

Bıçaklı saldırı kameralara yansıdıİzmir’in Bayraklı ilçesinde, 16 yaşındaki bir gencin tartıştığı 2 kişi bıçakladıktan sonra kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Bayraklı Sevgi Yolu’nda meydana geldi.

Bıçaklı saldırı kameralara yansıdı
İzmir’in Bayraklı ilçesinde, 16 yaşındaki bir gencin tartıştığı 2 kişi bıçakladıktan sonra kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Bayraklı Sevgi Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki G.Ç. yolda yürüdüğü sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle alkollü olduğu iddia edilen H.Ö.(31) ve S.G.(22) ile sözlü olarak tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya döndü. G.Ç. isimli genç yanında bulundurduğu bıçağı çıkartarak S.G.’yi bacağından yaraladı. G.Ç. hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada H.Ö. peşine takılarak kovalamaya başladı. H.Ö. yaklaşık 100 metre ileride G.Ç.’yi yakalayınca, G.Ç. bu kez aynı bıçağı H.Ö.’nün göğsüne sapladı. H.Ö. kanlar içerisinde yere yığılırken, G.Ç. Bayraklı Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu.

Kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Yaşanan olayın ardından yapılan araştırmada, G.Ç. isimli şahsın olay yerinden uzaklaştığı görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntüde G.Ç., S.G. isimli şahsı bacağından bıçakladıktan sonra olay yerinden uzaklaşmaya çalışıyor, fakat bu sırada H.Ö., genci kovalamaya başlıyor. Ayrıca, S.G. isimli şahıs da G.Ç.’nin kaçtığı istikamete ilerlerken görüntüleniyor. Daha sonra güvenlik kamerasının bulunmadığı noktada G.Ç., H.Ö. isimli şahsı da göğsünden bıçaklıyor. Olayda ağır yaralanan H.Ö., geldiği istikamete geri dönüyor ve dayanamayıp yere yığılıyor.
Öte yandan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altınan H.Ö.’nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklamaDemirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama
Üniversitede katliam yaptı! İşte ilk sözleriÜniversitede katliam yaptı! İşte ilk sözleri
Güçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldıGüçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.