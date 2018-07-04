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Biçerdöver tarlayı yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 21:25 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Boğazkale ilçesinde Biçerdöver tarlada hasat yaparken çıkan kıvılcımdan arpa tarlaları yandı.

Biçerdöver tarlayı yaktı

Mustafa ULUSOY/BOĞAZKALE (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Boğazkale ilçesinde Biçerdöver tarlada hasat yaparken çıkan kıvılcımdan arpa tarlaları yandı.
Yangın Boğazkale ilçesi Yanıcak köyü Malkaya mevkisinde meydana geldi. Haydar Karaoğlu'na ait tarlada biçerdöver ile arpa hasatı yapıldığı sırada tarla zemininde bulunan taşlık alana temas etmesiyle çıkan kıvılcım sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle anında büyüdü. Çevredeki traktörler ve itfaiyenin müdahalesiyle yangın diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü. Yangında toplam 45 dönüm ekili arpa tarlası tamamen yandı. Soruşturma sürüyor.

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Biçerdöver tarlayı yaktıBiçerdöver tarlayı yaktı

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