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Biçerdöverle çarpışan motosikletli öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 13:24 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, plakası olmayan motosikletiyle biçerdöverle çarpışan sürücü Fethi Aslan (60), yaşamını yitirdi.

Biçerdöverle çarpışan motosikletli öldü

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, plakası olmayan motosikletiyle biçerdöverle çarpışan sürücü Fethi Aslan (60), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, Manyas merkezde Bandırma, Sanayi ve Boğazpınar caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Bandırma yönünden gelen Fethi Aslan'ın kullandığı plakasız motosiklet ile Sanayi bölgesinden Boğazpınar yönüne giden Ünal Durmuş yönetimindeki 10-03 07-151 plakalı biçerdöver çarpıştı. Kazada biçerdöverin tekerleğinin başından geçtiği, evli ve 3 çocuk sahibi motosiklet sürücüsü Aslan, yaşamını yitirdi. Fethi Aslan'ın cenazesi, Manyas Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Biçerdöverle çarpışan motosikletli öldü

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