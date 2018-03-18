Biga’da hırsızlık

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesinin şehre su dağıtan ana deposunun kapısını kırarak su motorları ve vanalarını çalan 3 şahıs yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinden itibaren süren takip sonucu yakalanan 3 şahıs ifadeleri alındıktan sonra Adliyeye çıkartıldı. Şahıslardan O.İ. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken,, E.Ö ve D.T. tutuklanarak, Çanakkale Cezaevine gönderildi.
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