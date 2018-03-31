Biga’da hırsızlık zanlısı yakalandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 9 ayrı iş yerine girip hırsızlık yapan şahıs yakalandı.
Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinden itibaren süren takip sonucu yakalanan hırsızlık zanlısı K.T., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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