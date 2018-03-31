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Biga’da hırsızlık zanlısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 14:31 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 9 ayrı iş yerine girip hırsızlık yapan şahıs yakalandı.Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinden itibaren süren takip sonucu yakalanan hırsızlık zanlısı K.T., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Biga’da hırsızlık zanlısı yakalandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 9 ayrı iş yerine girip hırsızlık yapan şahıs yakalandı.
Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinden itibaren süren takip sonucu yakalanan hırsızlık zanlısı K.T., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Biga’da hırsızlık zanlısı yakalandı

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