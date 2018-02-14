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Biga’da kamyon denize uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 18:31 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesi Karabiga beldesinde bir kamyon, freninin boşalması sonucu denize düştü.İddiaya göre, Karabiga limanında 17 HV 408 plakalı kamyonunu bırakan İsmet Öz çay içmeye gitti.

Biga’da kamyon denize uçtu

Çanakkale’nin Biga ilçesi Karabiga beldesinde bir kamyon, freninin boşalması sonucu denize düştü.
İddiaya göre, Karabiga limanında 17 HV 408 plakalı kamyonunu bırakan İsmet Öz çay içmeye gitti. Kahvehanede çay içtiği sırada kamyon, imdat freninin boşalması ile denize uçtu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Biga’da kamyon denize uçtu

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