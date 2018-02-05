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Biga’da metruk ev yandı

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 20:50 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.Alınan bilgiye göre, Hamdibey mahallesi asmalı sokakta bulunan metruk bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Biga’da metruk ev yandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Hamdibey mahallesi asmalı sokakta bulunan metruk bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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