Biga’da yokuş aşağı kayan araç çocuğa çarptı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 6 yaşındaki çocuğa yokuş aşağı kayan araç çarptı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Turan mahallesi Pırnallı sokakta meydana geldi. Sokağın kıyısında Yaşar Salkım’a ait 35 BJR 23 plakalı araç yokuş aşağı doğru arka arka kaymaya başladığı sırada evinin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki Dudu Kaçan’a çarptı. Kazada yaralanan Kaçan 112 sağlık ekipleri tarafından Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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