Bigadiç'te astsubaya FETÖ gözaltısı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem evlerinde kaldığı tespit edilen astsubay S.S. gözaltına alındı.
Bigadiç'te Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem evlerinde kalan ve askeri okula girmek için hazırlık yaptığı tespit edilen astsubay S.S. düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Aktif olarak Sakarya'da astsubay çavuş olarak görev yaptığı tespit edilen S.S.'nin gözaltına alındığı Bigadiç'teki evinde aramalar yapılırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından savcılığa sevk edileceği belirtildi.
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