Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden EDS açıklaması

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bilecik’te ambulans, polis ve itfaiyeye kırmızı ışıkta yol vererek ardından Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ceza geldiğini söylemlerine karşın açıklama yaptı.

Açıklamada, "EDS ile kırmızı ışık ve hız ihlali yapan araçların tespiti yapılmaktadır. Karayolları Trafik Kanunu’nun 71’inci maddesinde tanımlanan ve görev halinde ilen geçiş üstünlüğüne sahip bulunan (ambulans, itfaiye, polis vb.) araçların geçiş üstünlüğünü kullanmaları durumunda, bu araçlara yol vermek amacıyla zorunlu olarak kırmızı ışık ihlali yapmak durumunda kalan araç ve sürücülerine ilişkin olarak, EDS görevlilerimizce fotoğraf ve video kayıtları titizlikle incelenmek suretiyle gerekli değerlendirmeler yapılmakta olup bu kapsamdaki araç ve sürücüler hakkında kırmızı ışık ihlalinden dolayı cezai işlem uygulanması söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.