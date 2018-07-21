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Bilecik'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2018 23:32 | Son Güncelleme

Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Selami Sarıkaya yönetimindeki 11 AB 142 plakalı otomobil, Bilecik-Sakarya karayolunun 4. kilometresindeki Gülümbe rampalarında su kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçtaki Ömürhan, Emir, Zehra ve Eren Tevfik Sarıkaya, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

AA

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Kaza feci kaza trafik kazası

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