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Bilecik’te 10 milyon lira değerinde yılan zehri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 11:30 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen toplam 253,1 gram ağırlığında, 10 milyon lira değerinde kobra yılanı zehri ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı kişilerin yurda Ukrayna’dan kaçak yollarla sokulan kobra yılanı zehirlerini ilaç ve kimya firmalarına satmak istediğini tespit etti.

Bilecik’te 10 milyon lira değerinde yılan zehri ele geçirildi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen toplam 253,1 gram ağırlığında, 10 milyon lira değerinde kobra yılanı zehri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı kişilerin yurda Ukrayna’dan kaçak yollarla sokulan kobra yılanı zehirlerini ilaç ve kimya firmalarına satmak istediğini tespit etti. Ekipler tarafından teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin içinde bulunduğu hafif ticari araç, Osmaneli ilçesi Osmaneli-İznik karayolunda bir dinlenme tesisinde durduruldu. Araçta narkotik köpeğinin de desteğiyle yapılan aramada, arka koltuktaki paspasın altına zulalanmış, peçetelere sarılmış ve tüplere konulmuş halde toplam 253,1 gram kobra yılanı zehri ele geçirildi. Kimya ve ilaç sanayisinde kullanılan zehrin piyasa fiyatının 10 milyon lira olduğu değerlendiriliyor. Otomobilde bulunan M.D. (46), Ö.B. (37) ve T.K. (47) gözaltına alındı
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Bilecik’te 10 milyon lira değerinde yılan zehri ele geçirildi

Bilecik’te 10 milyon lira değerinde yılan zehri ele geçirildi

Bilecik’te 10 milyon lira değerinde yılan zehri ele geçirildi

Bilecik’te 10 milyon lira değerinde yılan zehri ele geçirildi

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