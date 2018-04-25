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Bilecik’te 320 şahıs ve 40 araç sorgulandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 19:27 | Son Güncelleme

Bilecik il genelinde yapılan uygulamada 320 şahıs ve 40 araç sorgulandı.Alınan bilgilere göre, Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce şehrin çeşitli noktalarında ve ilçelerinde gerçekleştirilen ‘Türkiye Huzurlu Parklar 2’ uygulamasında, 252 şahıs ve 5 araç, ilçelerde ise, 76 şahıs, 35 araç olmak üzere, toplam 328 şahıs ve 40 araç sorgulandı.

Bilecik’te 320 şahıs ve 40 araç sorgulandı

Bilecik il genelinde yapılan uygulamada 320 şahıs ve 40 araç sorgulandı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce şehrin çeşitli noktalarında ve ilçelerinde gerçekleştirilen ‘Türkiye Huzurlu Parklar 2’ uygulamasında, 252 şahıs ve 5 araç, ilçelerde ise, 76 şahıs, 35 araç olmak üzere, toplam 328 şahıs ve 40 araç sorgulandı. 2 araca 236 lira ceza uygulanırken, başka herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadı.

Bilecik’te 320 şahıs ve 40 araç sorgulandı

Bilecik’te 320 şahıs ve 40 araç sorgulandı

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