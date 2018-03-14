Bilecik'te, 7,3 milyon liralık kobra yılanı zehri ele geçirildi 

Cafer ELMAS/OSMANELİ (Bilecik), (DHA)- BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 7,3 milyon lira olan, 93 cam tüpte kobra yılanı zehri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaneli ilçesi İçmeler mevkiinde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Aramada kimyasal-nükleer maddelerin ayrıştırılmasında ve ilaç sanayinde kullanıldığı belirtilen 93 cam tüp içerisinde kimyasal madde ele geçirildi. Ekipler, değerinin 7,3 milyon lira olduğu belirtilen, kobra yılanı zehri olarak adlandırılan cam tüplerdeki kimyasal maddelere el koydu. Otomobilde bulunan V.L., E.G., A.Ç. ile N.U. gözaltına aldı.
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