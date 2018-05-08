Bilecik'te 8 milyon lira değerinde 2 Tevrat ele geçirildi

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - BİLECİK'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, otomobilin ses kolonu içinde; ceylan derisi üzerine işlenen, altın varaklı, zümrüt ve yakutlarla süslenen, yaklaşık 8 milyon lira değerinde 2 Tevrat bulundu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu İstanbul'dan otomobille gelen sürücüyü, merkeze bağlı Vezirhan beldesi girişinde durdurdu. Ekipler, otomobilde arama yaptı. Arama sonucu bagajdaki ses kolonu içinde; ceylan derisi üzerine işlenen, altın varaklı ve zümrüt ile yakutlarla süslenen, piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 2 Tevrat ele geçirildi. Jandarma ekipleri, otomobilde bulunan Ö.S., F.G., Ö.F.V., F.F. ve V.D.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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