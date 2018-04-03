Bilecik’te bomba paniği

Bilecik’te sabah saatlerinde bir otobüs durağı içerisine bırakılan ve bomba süsü verilen verilen pet şişe paniğe sebep oldu.
Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde eski belediye kavşağında yolcuların beklemesi için Bilecik Belediyesi tarafından yapılan 6K Akıllı Durak içerisinde 5 litrelik bir pet şişe üzerine elektrik kablolarının koli bandıyla sarılmış şekilde şüpheli paket bir vatandaşın dikkatini çekti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Daha sonra bomba imha uzmanı polisi gerekli kıyafetlerini giyerek 6K Akıllı Durak içine girdi. Pet şişenin elektrik kabloları ile sarılı olması bomba şüphesini artırırken, şişenin boş olması rahat bir nefes aldırdı.
Polisin incelemesinin ardından bölge yeniden yayalara ve araç trafiğine açıldı.
Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı
Times: 'Erdoğan seçimlerden önce popülist bir hamleyle askeri üniforma giydi'
Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım
AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz
Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Görgüsüzlüğün bu kadarı! Londra'nın zengin çocuklarına tepki yağıyor
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum