Bilecik’te ev ve ağıl yangını korkuttu

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde meydana gelen ev ve ağıl yangını korkuttu.
Alınan bilgilere göre; Yenipazar’a bağlı Yukarı Boğaz köyünde bir ağılda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle çevresinde bulunan 2 evin çatısına sıçradı. Yangına Yenipazar Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevler kısa sürede başka evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Köylüler ağılda bulunan hayvanları çıkartarak, telef olmalarını önledi. Yangında ağıl ve iki evin çatısı kullanılmaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı.
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