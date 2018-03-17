Bilecik’te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre. Akpınar Mahallesi girişinde, İbrahim D. idaresindeki 26 EG 438 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Emine D.(52) olay yerinde hayatını kaybetti. Emine D’nin cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze aracına konularak Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nurten D., Altun D. kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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