Bilecik’te FETÖ operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi

Bilecik’te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması’nın (PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden 11’i adliyeye sevk edildi.
Geçen günlerde Bilecik merkezli soruşturma kapsamında TSK’nın FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince çeşitli rütbelerde olan 28 askeri personel gözaltına alındı. Şüpheli 28 kişiden 10’u dün yoğun güvenlik önemleri altında Bilecik Adliye Sarayına sevk edildi. Mahkemeye çıkan 10 şüphelinin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün de geriye kalan 18 şüpheliden 11’i Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekiplerince Bilecik Adliye Sarayına getirildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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