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Bilecik'te FETÖ'den 25 jandarma personeline gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 19:20 | Son Güncelleme

BİLECİK'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 25 jandarma personeli gözaltına alındı.

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 25 jandarma personeli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu jandarma personeline yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 25 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere KOM Şubesi'ne götürüldü.

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