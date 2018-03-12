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Bilecik’te FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 11:47 | Son Güncelleme

Bilecik’te Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY)’nın Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden 10’u adliyeye çıkarıldı.Geçtiğimiz günlerde Bilecik merkezli soruşturma kapsamında TSK’nın FETÖ yapılanmasına yapılan operasyonda Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince çeşitli rütbelerde olan 28 askeri personel gözaltına alındı.

Bilecik’te Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY)’nın Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden 10’u adliyeye çıkarıldı.
Geçtiğimiz günlerde Bilecik merkezli soruşturma kapsamında TSK’nın FETÖ yapılanmasına yapılan operasyonda Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince çeşitli rütbelerde olan 28 askeri personel gözaltına alındı. Bilecik ve çeşitli illerde gözaltına alınan 28 kişi Bilecik Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada sorguları tamamlanan 28 kişiden 10’u yoğun güvenlik önemleri altında Bilecik Adliyesine sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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