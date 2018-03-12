Bilecik’te FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

Bilecik’te Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY)’nın Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden 10’u adliyeye çıkarıldı.
Geçtiğimiz günlerde Bilecik merkezli soruşturma kapsamında TSK’nın FETÖ yapılanmasına yapılan operasyonda Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince çeşitli rütbelerde olan 28 askeri personel gözaltına alındı. Bilecik ve çeşitli illerde gözaltına alınan 28 kişi Bilecik Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada sorguları tamamlanan 28 kişiden 10’u yoğun güvenlik önemleri altında Bilecik Adliyesine sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Zeytin Dalı Harekâtında neler yaşanıyor? TSK'dan son dakika Afrin açıklaması
Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!
Servis hostesinin okul müdürüne attığı aşk mesajları başını yaktı!
Lise öğrencisinin hayatını kabusa çeviren 30 yaşındaki zanlıya 7 yıl 9 ay hapis istendi
Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Yunan Bakan'dan flaş Türkiye sözleri: Ölümcül bir kazaya çok yakınız
Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum