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Bilecik’te FETÖ/PDY operasyonu; 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 14:27 | Son Güncelleme

Bilecik’te Fetullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce mesleklerinden ihraç edilen farklı meslek gruplarından 8 kişi gözaltına alındı.

Bilecik’te Fetullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce mesleklerinden ihraç edilen farklı meslek gruplarından 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi Bilecik Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerin ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Öte yandan şüphelileri ilk sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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