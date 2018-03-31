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Bilecik’te ’Huzur’ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 12:08 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde düzenlenen huzur uygulaması operasyonu kapsamında Bilecik’te de denetimler yapıldı.Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Müdürlüğü ekiplerinin kendi bölgelerinde ortak olarak düzenledikleri ve 81 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda Bilecik’te 700 kişi sorgulandı.

Bilecik’te ’Huzur’ operasyonu

Türkiye genelinde düzenlenen huzur uygulaması operasyonu kapsamında Bilecik’te de denetimler yapıldı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Müdürlüğü ekiplerinin kendi bölgelerinde ortak olarak düzenledikleri ve 81 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda Bilecik’te 700 kişi sorgulandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte düzenlenen operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Dün saat 14:00 ile 19:00 saatleri arasında ülke genelinde eş zamanlı olarak halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde bu yıl ikincisi yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında il merkezinde 700 şahıs GBT’si sorgulanmış, trafik yönünden 84 araç kontrol edilmiş, umuma açık yerlere yönelik yapılan uygulamada 24 adet iş yeri kontrol edilmiştir. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı" ifadelerine yer verildi.

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