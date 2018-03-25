Bilecik’te iki katlı ev kül oldu

Bilecik’te çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Hacı Hasan Sokak’ta Gülcan Kaya’ya ait iki katlı evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Yangına müdahale sırasında doğalgaz ve elektrik dağıtım firmalarına bağlı ekipler hazır bekletildi. Komşu ziyaretinden dönen ev sahibi ise, yangını görmesi sonrasında baygınlık geçirdi. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmaları sonrasında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Tapınak Şövalyeleri gizemi: 15 ceset bulundu
Kargo şoförü 1 milyonluk kargo ile ortadan kayboldu
SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!
Feci ölüm! Vatandaşlar seferber oldu ama...
Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler
Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız
Önce model oldu, sonra polisliğe soyundu
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum