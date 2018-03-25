Bilecik’te iki katlı ev kül oldu

Bilecik’te çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Hacı Hasan Sokak’ta Gülcan Kaya’ya ait iki katlı evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Yangına müdahale sırasında doğalgaz ve elektrik dağıtım firmalarına bağlı ekipler hazır bekletildi. Komşu ziyaretinden dönen ev sahibi ise, yangını görmesi sonrasında baygınlık geçirdi. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmaları sonrasında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.