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Bilecik'te kaza: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 11:38 | Son Güncelleme

BİLECİK'in Bayırköy beldesi yakınlarında, yağmur suyu toplama kanalı betonuna çarpan otomobilin sürücüsü Selin Kuşaslan (29), kızı Erva Kuşaslan (1) ve yakını Necla Erol (57) yaşamını yitirdi.

Bilecik'te kaza: 3 ölü

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'in Bayırköy beldesi yakınlarında, yağmur suyu toplama kanalı betonuna çarpan otomobilin sürücüsü Selin Kuşaslan (29), kızı Erva Kuşaslan (1) ve yakını Necla Erol (57) yaşamını yitirdi.
Kaza sabah saatlerinde merkeze bağlı Bayırköy beldesi Paşalar Boğazı mevkiinde meydana geldi. Selin Kuşaslan yönetimindeki 34 FC 6588 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak, yol kenarındaki yağmur suyu toplama kanalı betonununa çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Selin Kuşaslan, kızı Erva Kuşaslan ve yakını Necla Erol yaşamını yitirdi. 3 kişinin cansız bedenleri, Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bilecik'te kaza: 3 ölüBilecik'te kaza: 3 ölüBilecik'te kaza: 3 ölüBilecik'te kaza: 3 ölü

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