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Bilecik’te kobra yılanı zehri satmaya çalışan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 11:44 | Son Güncelleme

Bilecik’te yurda kaçak yollarla sokulan kobra yılanı zehrini pazarlamaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yurda kaçak yollarla sokulan ve piyasa değeri 7,3 milyon lira olduğu bildirilen 93 tüp kobra yılanı zehirlerini bazı ilaç ve kimya firmalarına satmaya çalışırken dün Osmaneli- Sakarya karayolu İçmeler mevkisinde yakalanan V.L., E.G., A.Ç.

Bilecik’te yurda kaçak yollarla sokulan kobra yılanı zehrini pazarlamaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yurda kaçak yollarla sokulan ve piyasa değeri 7,3 milyon lira olduğu bildirilen 93 tüp kobra yılanı zehirlerini bazı ilaç ve kimya firmalarına satmaya çalışırken dün Osmaneli- Sakarya karayolu İçmeler mevkisinde yakalanan V.L., E.G., A.Ç. ve N.U. adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden N.U., A.Ç. ve E.G. tutuklandı, V.L. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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