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Bilecik’te kobra yılanı zehri satmaya çalışan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 18:44 | Son Güncelleme

BİLECİK (İHA)

Bilecik’te kobra yılanı zehri satmaya çalışan 3 kişi tutuklandı

BİLECİK (İHA)

Bilecik’te kobra yılanı zehri satmaya çalışan 3 kişi tutuklandı

Bilecik’te kobra yılanı zehri satmaya çalışan 3 kişi tutuklandı

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