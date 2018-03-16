Bilecik’te polisin şüphelendiği şahısın üzerinden uyuşturucu madde çıktı

Bilecik’te Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin şüphelendikleri bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada 11 adet ecstasy olduğu değerlendirilen uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda kapsamında, Beşiktaş Mahallesinde durumundan şüphelenilen ve daha önceden Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından hakkında işlem yapılan E.E. isimli şahısın üzerinden 11 adet ecstasy olduğu değerlendirilen uyuşturucu hap bulundu. Şüpheli, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıca madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan yasal işlem yapıldı.