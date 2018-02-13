Bilecik’te şüpheli ölüm

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde boş arazide bir erkeğe ait ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Çengeller köyü mevkiinde bulunan Hasan Dağı’na giden köy halkı, 35-40 yaşları arasında 4 gün önce öldüğü tahmin edilen bir erkeğe ait ceset ile karşılaştı. Köy sakinleri durumu hemen Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdiler. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cesedin kimliğini belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, kimliği belli olmayan ceset Gölpazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, şüpheli ölümle alakalı soruşturma başlatıldı.