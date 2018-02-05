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Bilecik’te şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 18:11 | Son Güncelleme

Bilecik’te polis ekipleri şüphelendikleri bir şahsın üzerindeki 7 adet ecstasy adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi.Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarımızda saat 22.30 sıralarında devriye görevimizi ifa bir ekibimiz 2 şüpheliyi durdurmuş.

Bilecik’te polis ekipleri şüphelendikleri bir şahsın üzerindeki 7 adet ecstasy adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarımızda saat 22.30 sıralarında devriye görevimizi ifa bir ekibimiz 2 şüpheliyi durdurmuş. Bilecik merkez İstiklal Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan Y.S. ve A.Ç. isimli şahıslardan, Y.S. isimli şahıstan 7 adet uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden ecstasy olduğu değerlendirilen haplar elde edilmiştir. Konu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına arz edilmiş, alınan talimata istinaden Y.S. ve A.Ç. isimli şahıslar hakkında ’Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan yasal işlem yapılmıştır" denildi.

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