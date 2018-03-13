Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Söğüt istikametinden Küre köyü istikametine seyir halinde bulunan 54 HU 894 plakalı tanker ile karşı yönden gelen 41 DD 542 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada tanker içinde sıkışan S.B. (24), Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.B.’nin durumunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.