Bilecik’te trafik kazası, 2 kişi yaralandı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Bozüyük istikametine seyir halindeki 11 AS 55 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Bekirhan Boz, Akasya Altı Mevkine geldiğinde sebebi bilinmeyen bir neden dolayı direksiyon hakimiyeti kaybetti. Araç ilk olarak orta refüje, ardından yolun karşı şeridine geçerek devrildi. Kazada araç sürücüsü Bekirhan Boz ve araç içinde bulunan Kadir Karatay yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle Bozüyük-Bilecik karayolu bir süre trafiğe kapanırken, kaza yapan aracın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından normale döndü.