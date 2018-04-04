Bilecik’te trafik kazası, 2 kişi yaralandı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Bozüyük istikametine seyir halindeki 11 AS 55 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Bekirhan Boz, Akasya Altı Mevkine geldiğinde sebebi bilinmeyen bir neden dolayı direksiyon hakimiyeti kaybetti. Araç ilk olarak orta refüje, ardından yolun karşı şeridine geçerek devrildi. Kazada araç sürücüsü Bekirhan Boz ve araç içinde bulunan Kadir Karatay yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle Bozüyük-Bilecik karayolu bir süre trafiğe kapanırken, kaza yapan aracın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından normale döndü.
Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!
Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!
Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir
Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındı
İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı
3 çocuklu yengesine tecavüz etti
Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...
Instagram kullanıcılarına kötü haber! Apple Watch uygulamasını kapatıldı
İlk fotoğraflar geldi
İlişkiye hiç bu gözle bakılmamıştı! Bunlara bakarken çok eğleneceksiniz
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum