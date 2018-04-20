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Bilecik’te trafik kazası; 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 12:00 | Son Güncelleme

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre; Bilecik’ten Organize Sanayi Bölgesi’ne seyir halinde bulunan Akif Yıldız idaresindeki 11 AE 675 plakalı otomobil ile İsmail Öner yönetimindeki 11 EN 722 plakalı otomobil, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’ni geçince çarpıştı.

Bilecik’te trafik kazası; 2 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre; Bilecik’ten Organize Sanayi Bölgesi’ne seyir halinde bulunan Akif Yıldız idaresindeki 11 AE 675 plakalı otomobil ile İsmail Öner yönetimindeki 11 EN 722 plakalı otomobil, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’ni geçince çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsü Akif Yıldız ve İsmail Öner yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde verildi.

Bilecik’te trafik kazası; 2 yaralı

Bilecik’te trafik kazası; 2 yaralı

Bilecik’te trafik kazası; 2 yaralı

Bilecik’te trafik kazası; 2 yaralı

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