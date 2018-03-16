Bilecik’te trafik kazası, 3 kişi yaralandı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Gölpazarı’ndan Yenipazar’a seyir halindeki Ramazan Uysal yönetimindeki 26 SR 830 plakalı kamyonet, nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı Sürüm mevkinde virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Yaşanan kazada araç içerisinde bulunan Ali Rıza Uysal, Ayşe Uysal ve sürücücü Ramazan Uysal yaralandı. Yoldan geçen başka bir aracın fark etmeleri sonucunda olayı sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarmanın kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.
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