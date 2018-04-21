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Bilet bulamayınca bagajda yolculuk ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 13:05 | Son Güncelleme

Bilet bulamayınca otobüsün bagajında yolculuk eden 4 kişi Çorum’un Sungurlu ilçesinde yakalandı.Sungurlu’da meydana gelen olay bu kadarına da pes dedirtti.

Bilet bulamayınca otobüsün bagajında yolculuk eden 4 kişi Çorum’un Sungurlu ilçesinde yakalandı.
Sungurlu’da meydana gelen olay bu kadarına da pes dedirtti. Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde İstanbul’dan Yozgat’ın Kadışehri istikametine yola çıkan bir firmaya ait yolcu otobüsünün tüm biletleri tükendi. İstanbul’dan Kadışehri’ne gitmek isteyen Tevfik A., Mehmet G., Enes A. ve Ömer A.’ya iddiaya göre, otobüsün bagajında seyahat edebilecekleri söylendi. Kadışehri’ne gidecek bir başka otobüsün olmaması üzerine vatandaşlar bu teklifi kabul ederek bagajda seyahat etmeye başladı.

Otobüs ihbar üzerine Sungurlu’da durduruldu
Yunus K. yönetimindeki 35 AJ 1322 plakalı otobüs, jandarma kontrol noktasına geldiği esnada polis ve jandarma ekipleri tarafından ihbar üzerine durduruldu. Otobüste yapılan aramada aracın bagaj bölümünde 4 kişinin yolculuk yaptığının görülmesi üzerine firma ve otobüs şoförü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bagajda seyahat eden yolcular ifadeleri alındıktan sonra bir başka araçla yollarına devam etti.

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