Bilgisayar kasaları ve fırının içinden kaçak sigara çıktı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, bir kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada, içleri boşaltılmış bilgisayar kasaları ve fırınların içine gizlenmiş 3 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ve 900 paket pipo tütünü ele geçirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu'nun İstanbul yönü üzerinde yol uygulaması yaptı. Uygulamada, bir kargo firmasına ait kamyon durduruldu. Kamyonda narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Aramalarda içi boşaltılmış bilgisayar kasaları ve fırınların içinden 3 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ve 900 paket pipo tütünü bulundu. Bulunan yasa dışı ürünlere el konulurken, kamyonda bulunan 2 kargo firması çalışanı gözaltına alındı.
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