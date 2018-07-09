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Bilgisayar kasaları ve fırının içinden kaçak sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 14:20 | Son Güncelleme

BOLU’da, bir kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada, içleri boşaltılmış bilgisayar kasaları ve fırınların içine gizlenmiş 3 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ve 900 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Bilgisayar kasaları ve fırının içinden kaçak sigara çıktı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, bir kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada, içleri boşaltılmış bilgisayar kasaları ve fırınların içine gizlenmiş 3 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ve 900 paket pipo tütünü ele geçirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu'nun İstanbul yönü üzerinde yol uygulaması yaptı. Uygulamada, bir kargo firmasına ait kamyon durduruldu. Kamyonda narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Aramalarda içi boşaltılmış bilgisayar kasaları ve fırınların içinden 3 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ve 900 paket pipo tütünü bulundu. Bulunan yasa dışı ürünlere el konulurken, kamyonda bulunan 2 kargo firması çalışanı gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Bilgisayar kasaları ve fırının içinden kaçak sigara çıktıBilgisayar kasaları ve fırının içinden kaçak sigara çıktıBilgisayar kasaları ve fırının içinden kaçak sigara çıktı

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