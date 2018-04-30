Bill Gates: 6 ay içinde milyonlarca kişi ölebilir

Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Massachusetts Tıp Derneği ve New England Tıp Dergisi tarafından düzenlenen salgınlarla ilgili bir konuşmada söyledikleriyle korkuttu.

Genellikle iyimser olarak insanlara dünyanın dört bir yanındaki yoksulluktan kurtulduğumuzu, çocuk felci, sıtma gibi hastalıkların ortadan kaldırıldığını hatırlatan Gates, "Dünyanın çok ilerlemediği bir alan var. Bu pandemik hastalıklar. Dünya nüfusu arttıkça ve insanlık doğanın içinde yaşadıkça yeni patojenler her zaman ortaya çıkacak. Bazı insanlar ve küçük gruplar, bir gün gelecek ve silah olarak hastalıkları kullanacaktır." dedi.

Bill Gates'e göre bu teori, önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleşebilir.

İnsanlar sürekli seyahat ediyor, birkaç saatte diğer başka bir yere uçakla gidebiliyor diyen Gates'e göre, küçük bir devlet, bir laboratuarda ölümcül bir formül oluşturabilir.

'SİLAHLAR YAPIM AŞAMASINDA'



Dünya hükümetlerine 30 milyon insanı öldürebilecek silahların şu an yapım aşamasında olduğunu ve bu tehdide acil hazırlanmaları gerektiğini söyleyen Gates, "Biyolojik tehditler söz konusu olduğunda, bu aciliyet duygusu eksik. Dünya, savaş için hazırladığı aynı şeyleri ciddi bir şekilde pandemik hastalıklar için de hazırlamalı." dedi.



