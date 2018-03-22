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Bin 500 kutu vücut geliştirme ilacı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 15:14 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurdukları bir araçta vücut geliştirmede kullanılan yaklaşık bin 500 kutu ilaç ele geçirdi.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurdukları bir araçta vücut geliştirmede kullanılan yaklaşık bin 500 kutu ilaç ele geçirdi. Sertifika ve belgesi olmayan ilaçlara el kondu.
Edinilen bilgiye göre, Vakıflar Mahallesi’nde Kontrol noktası kurarak uygulama yapan polis ekipleri içerisinde İ.V. ve D.D. adlı kişilerin olduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan kontrollerde farklı marka ve özelliklerde yaklaşık bin 500 kutu vücut geliştirmek amacıyla kullanılan ilaçlar ele geçirildi. Şahısların sertifika, belge gibi evraklarının olmadığını beyan etmesi üzerine ilaçlara el koyan polis ekipleri şüphelileri de ifadelerine başvurmak üzere Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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