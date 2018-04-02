Bina girişinde ölü bulundu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, Turan Edis (39) bina girişindeki merdivenlerde ölü bulundu. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen Edis'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.
Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın girişindeki merdivenlerde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, bina girişinde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekibi ise kimlik tespiti yaparak, cansız bedenin Turan Edis'e ait olduğunu tespit etti. Kullandığı uyuşturucu sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürülen Edis'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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