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Binada oluşan çatlaklar apartman sakinlerini sokağa döktü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 11:07 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de bir binada oluşan çatlaklar bina sakinlerine büyük korku yaşattı.

Küçükçekmece’de bir binada oluşan çatlaklar bina sakinlerine büyük korku yaşattı. Apartmandaki yıkılma riskine karşı vatandaşlar itfaiye tarafından tahliye edilirken, belediye ekipleri binada inceleme başlattı.
Olay, saat 09.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Civciv Sokak’taki bir binada meydana geldi. İddiaya göre binada ikamet eden vatandaşlar, apartmanın kolon kısmında kırılmalar ve çatlaklar görerek durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Bu sırada apartmanın iç ve dış kısmında oluşan çatlaklardan dolayı kırılmalar ve kopmalar yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yıkılma riskine karşı vatandaşları binadan tahliye etti. Tahliye sırasında vatandaşların büyük korku yaşadığı görüldü. Vatandaşlardan bazıları kucağında çocuklarıyla, bazıları ise ellerinde eşyalarıyla binayı terk etmek zorunda kaldı. Bina sakinleri sokak içerisinde ekiplerin çalışmalarını korkulu gözlerle izledi. İtfaiye ekipleri vatandaşları tahliye ettikten sonra sokağın her iki yönüne emniyet şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Ekipler olası bir yangın ihtimaline karşı binanın elektrik ve doğalgaz sistemini de kontrol etti. Olay yerine gelen belediye ekipleri bina ile ilgili çalışma başlattı.

“Kolon kısmından ikinci kata kadar çatlak var"
Binada oturan bir vatandaş, “Binanın kolon kısmından itibaren ikinci katına kadar iç ve dış taraftan kolonlar çatlamış. Bizde bunun için yardım istedik. Burası eski bir bina, bizim gördüğümüz kadarıyla ölen ya da yaralanan olmadı” dedi.

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