HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 06:01 | Son Güncelleme

Fatih’te binadan gelen kokular cinayeti ortaya çıkardı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler cesedin çamaşır makinesine koyularak betona gömüldüğünü gördü. Olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, 04.00 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Kızanlık Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 1. katında meydana geldi.

İddiaya göre, binanın birinci katından çıkan kokuları hisseden bir kişi durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı olan kapıyı kırarak açtı. Dairenin içine giren ekipler bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda kişinin daha önceden öldüğünü belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler şüphelendikleri biri kadın olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı.

Ekiplerin dairedeki incelemeleri sürüyor.

(İHA)

PARTNERGözlerini mürekkeple maviye boyadıGözlerini mürekkeple maviye boyadı
Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştıTrabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı
İzmir'deki şiddetli rüzgar pazar tezgahlarını yıktı (2)İzmir'deki şiddetli rüzgar pazar tezgahlarını yıktı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Fatih cinayet gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

24 Haziran erken seçimine günler kala Akhisar İYİ Parti’de toplu istifa

24 Haziran erken seçimine günler kala Akhisar İYİ Parti’de toplu istifa

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti canlı yayında romantik anlar yaşadı

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti canlı yayında romantik anlar yaşadı

Başbakan Binali Yıldırım Habertürk TV canlı yayınında 24 Haziran seçimleri öncesi açıklamalarda bulundu

Başbakan Binali Yıldırım Habertürk TV canlı yayınında 24 Haziran seçimleri öncesi açıklamalarda bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı

Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı

Muğla'da dehşet! Eşini boğarak öldürdü ardından bileklerini keserek intihara kalkıştı

Muğla'da dehşet! Eşini boğarak öldürdü ardından bileklerini keserek intihara kalkıştı

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Ankara'da iki erkek arkadaşın dehşet gecesi! Öldürüp tecavüz etti

Ankara'da iki erkek arkadaşın dehşet gecesi! Öldürüp tecavüz etti

İstanbul Maltepe'de akılalmaz olay! Birlikte yaşadığı adamla evlenmesine izin vermeyen annesinden şikayetçi oldu

İstanbul Maltepe'de akılalmaz olay! Birlikte yaşadığı adamla evlenmesine izin vermeyen annesinden şikayetçi oldu

İstanbul'un göbeğinde elektro şoklu taciz dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde elektro şoklu taciz dehşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.