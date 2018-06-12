Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

Olay, 04.00 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Kızanlık Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 1. katında meydana geldi.
İddiaya göre, binanın birinci katından çıkan kokuları hisseden bir kişi durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı olan kapıyı kırarak açtı. Dairenin içine giren ekipler bir kişinin cansız bedenine ulaştı.
Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda kişinin daha önceden öldüğünü belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler şüphelendikleri biri kadın olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı.
Ekiplerin dairedeki incelemeleri sürüyor.
(İHA)
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