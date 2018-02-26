Binden fazla Filistinli, İsrail ablukasında can verdi

Gazze’deki yardım örgütleri birliği, İsrail’in süregelen kuşatması sonucu binden fazla Filistinli hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail’in ablukası altındaki Gazze’deki yardım örgütleri birliğinden gelen açıklamaya göre, İsrail’in süre gelen kuşatmaları nedeniyle binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Yardım Örgütleri birliği Koordinatörü Ahmed El Kurd, İsrail’in saldırıları sebebi ile hayatını kaybeden bin kişiden 450’sinin patlamalardan yaralı kurtulduğunu fakat yetersiz sağlık koşulları sebebi ile kurtarılamadığını ifade etti. Bölgedeki sağlık koşullarının çok kötü olduğunu ekleyen El Kurd, tıbbı malzemelerin yetersiz olduğunu, hastane dışında müdahale yapmakta da zorluk çektiklerini ve son birkaç sene içerisinde erken doğan 5 bebeğin de bu sebeplerle kurtarılamadığını söyledi.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı ise erken doğan onlarca bebeğin yaşamının sağlık sorunları nedeniyle tehlikede olduğunu ifade etti. Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Servisi sorumlusu Dr. Nasser Bülbül, “Hastane’nin erken doğum bölümü 4 kısımdan oluşuyor ve bu kısımlardan birinde yatan bebeklerin durumu çok ağır. Bu yüzden yoğun bir tedaviye ihtiyaçları var. Tüm bölümler tedavi bekleyen çocuklarla dolu. Fakat elimizde yeterli sayıda tıbbı malzeme bulunmuyor” şeklinde konuştu. Çocuklara süt bile veremediklerini söyleyen Bülbül, süte alternatif olarak glikoz kullandıklarını ve hastane çalışanlarının maaşlarını alamadıkları için işi bırakmasından sonra hastanenin temizlik koşullarının giderek kötüye doğru gittiğini söyledi.

Ahmed El Kurd, ablukalarda yaralanan 100 kişinin ise Gazze’de yaşanan elektrik krizi sebebi ile hayatını kaybettiği ifade etti. Uzun süredir bölgeye elektrik verilmediğini belirten El Kurd “Elektriksiz kalan insanlar aydınlanma ihtiyaçları için mum, ısınmak için ise odun yakıyor. Bu sebeple bölgede çok fazla yangın oluyor. Yangınlardan yetişkinler kadar pek çok çocukta etkileniyor” şeklinde konuştu. Ablukalarda ölen ve aynı zamanda bölgenin iş gücü kaynağını oluşturan insan sayısı da 350’ye ulaştı.

İsrail’in ablukasının yanı sıra tıbbı yetersizlik ve elektrik- su kesintileri ile boğuşan Gazze’de durum gittikçe kötüleşiyor.