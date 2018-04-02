Binek araçtan yola kütük düştü

Sivas’ta binek otomobilin üzerinden düşen kütük, neredeyse kazaya neden oluyordu.
Sivas’ta otomobilin yol kamerası tarafından ilginç bir görüntü kaydedildi. Görüntüde binek otomobilin çatısına konularak taşınmakta olan büyük bir kütük, aracın kavşağa sert girmesi ile aracın çatısından düşerek yola savruldu. Aracın çatısında ve yolda olmaması gereken kütük, neredeyse olayı kaydeden aracın kaza yapmasına neden oluyordu. Sürücünün kütüğü fark edin ani ferini ile olası bir kazayı önlenmiş oldu.
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