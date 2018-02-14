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Bingöl'de yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 4 ölü, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 10:30 | Son Güncelleme

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Bingöl-Elazığ Karayolu'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AD 298 plakalı hafif ticari araç, Bilaloğlu Köyü mevkisinde karşı şeride geçerek Kamil Koç firmasına ait M.Y'nin idaresindeki 16 KE 592 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazesi, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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Bingöl Kaza

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Üzücü ve canlar yanmasın isterim. Kazanın sebebi belli değil ama, genel olarak sürücülerin eğitimli, bilinçli ve dikkatli olması gerek bu kazaların olmaması için.
hız hız dikkat biraz yavas
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