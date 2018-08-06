Bingöl-Merkez Dallıtepe Köyü kırsalında, 3 terörist etkisiz hale getirildi 

ANKARA (DHA) - İçişleri Bakanlığı tarafından "iç güvenlik operasyonları" kapsamında; Bingöl-Merkez Dallıtepe Köyü kırsalında, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarıyla teröristler arasında çıkan çatışmada 2’si kadın 1’i erkek terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi.

