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Bingöl-Merkez Dallıtepe Köyü kırsalında, 3 terörist etkisiz hale getirildi 

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 11:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından "iç güvenlik operasyonları" kapsamında; Bingöl-Merkez Dallıtepe Köyü kırsalında, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarıyla teröristler arasında çıkan çatışmada 2’si kadın 1’i erkek terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

ANKARA (DHA) - İçişleri Bakanlığı tarafından "iç güvenlik operasyonları" kapsamında; Bingöl-Merkez Dallıtepe Köyü kırsalında, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarıyla teröristler arasında çıkan çatışmada 2’si kadın 1’i erkek terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi.

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