Bingöl merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu:124 kişi gözaltında

Aziz ÖNAL - Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) BİNGÖL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis oynatılmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. Bingöl merkezli 15 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 124 kişi gözaltına alındı. Bingöl'de, yasa dışı bahis oynatılmasına ilişkin soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Bingöl merkezli, aralarında İstanbul ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 15 ilde başlatılan operasyonda, 60'ın üzerinde ev ve iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramaların ardından Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı verilen 124 kişi gözaltına alındı. Yürütülen soruşturmanın, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Kurulan örgüte üye olmak', 'Yurt dışında ve yurt içinde oynatılan spor müsabakalarına dayalı bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla erişim sağlayarak Türkiye de oynanmasına imkan sağlama', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını kapsadığı öğrenildi. Teknik takipli olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



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