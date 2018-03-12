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Bingöl’de 10 kilogram esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 11:20 | Son Güncelleme

Bingöl’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 10 kilogram esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Genç ilçesinde çalışma gerçekleştirdi.

Bingöl’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 10 kilogram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Genç ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Ekipler yaptığı çalışmada, Doğanca köyü mevkiinde şüpheli bir aracı durdurarak narkotik köpeği ile arama yaptı. Yapılan aramada 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

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