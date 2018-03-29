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Bingöl’de 2 otobüs çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 11:32 | Son Güncelleme

Bingöl’de iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır, 7 kişi yaralandı.Kaza, Merkez Simani Mahallesi şehirlerarası otobüs terminali kavşağında meydana geldi.

Bingöl’de iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır, 7 kişi yaralandı.
Kaza, Merkez Simani Mahallesi şehirlerarası otobüs terminali kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim E. yönetimindeki 22 ER 289 plakalı otobüsle, Bedri İ. idaresindeki 12 Al 550 plakalı otobüs çarpıştı. Kazada, 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Kaza, yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan bir yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri yapılmasının ardından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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