Bingöl'de 2 polisi şehit edip, 4 polisi yaralayan PKK'lı 2 teröriste ceza yağdı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, 9 Ekim 2014'te, Kobani protestolarının ardından incelemede bulunan İl Emniyet Müdürü Atalay Ülker'e yönelik silahlı saldırı düzenleyen, 2 polisi şehit edip, Ülker ile 3 polisi yaralayan 2 PKK'lının yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanıklardan birine 2 kez ömür boyu, 3'er kez 12 yıl 6 ay, 1 kez de 14 yıl 2 ay hapis cezası, diğer sanığa da 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ülker'e silahlı saldırı düzenleyen sanıkların yargılanmasıyla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"09/10/2014 tarihinde Bingöl il merkezinde terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda, Bingöl İl Emniyet Müdürü A.Ü. ile polis memurları U. A., M B.İ., İl Emniyet Müdür Yardımcısı M. A.'nın yaralanması, İl Emniyet Müdür Yardımcısı A.Ş. ile Başkomiser H.H.'nin olay yerinde şehit olması olayı ile ilgili olarak Bingöl 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan davada; sanık U.S.K.'nin üzerine atılı 'devletin birliğini ve bütünlüğü bozmak' suçundan TCK'nın 302'nci maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, iki kişiyi kasten öldürme suçundan TCK'nın 82/1 -a-g maddeleri uyarınca iki kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan TCK'nin 35. 82/1-a-g maddeleri uyarınca 3 kez 12 yıl 6 ay, 1 kez 14 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, diğer sanık R.A.'nın 'örgüte bilerek isteyerek yardım etmek' suçundan TCK'nin 220, 314/2 maddeleri uyarınca 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Bingöl'de 9 Ekim 2014 tarihinde, 6-8 Ekim Kobani olaylarının ardından incelemede bulunan Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ülker ve yanındakilere, terör örgütü PKK tarafından saldırı düzenlenmiş, saldırıda Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ve Komiser Hüseyin Hatipoğlu şehit olurken, Emniyet Müdürü Ülker ile yanında bulunan 3 polis yaralanmıştı. Saldırıdan sonra Genç ilçesi yönüne gittikleri belirlenen teröristlerin bulunduğu iki otomobil, önlem alan jandarma özel harekât timlerince durdurulmak istenmişti. Araçta bulunan saldırganların ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, 4 terörist öldürülmüş, 2'si ise yaralı yakalanmıştı.

